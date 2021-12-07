Казань, 7 декабря, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Жительница Казани в надежде заработка на инвестициях потеряла более 1,3 млн рублей. Женщина обратилась в полицию с заявлением о привлечении к уголовной ответственности неизвестных, которые незаконно завладели ее деньгами, сообщает управление МВД России по городу Казани.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

Потерпевшая в сентябре увидела в соцсети рекламу одного из банков об инвестициях. После оставленной заявки на сайте ей перезвонил мужчина и представился сотрудником банка. Компания, со слов незнакомца, ведет бизнес по биржевой торговле. затем на связь вышел другой менеджер, общение с которым происходило по видеочату. Женщина по указаниям злоумышленника загрузила на мобильный телефон несколько приложений для ведения торгов на бирже. Затем позвонил брокер. Он предложил взять кредит для получения максимальной прибыли. Женщина оформила займы в трех банках на сумму более 1 млн рублей и через криптокошелек зачислила средства в личный кабинет, открытый на бирже. Через несколько дней она получила уведомление о проводимых на бирже технических работах. По указанию брокера горожанка перевела деньги на другую торговую площадку. Женщина еще несколько раз пополняла свой кошелек, но ее аккаунт позже был заблокирован. Общая сумма причиненного материального ущерба составила 1,3 млн рублей.

Установлено, что звонки потерпевшей поступали с телефонных номеров, зарегистрированных в Москве, Санкт-Петербурге, Великобритании и Швейцарии. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Казани злоумышленники выманили под предлогом игры на бирже у 58-летней женщины крупную сумму.

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