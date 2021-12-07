Орск, Оренбургская область, , 11:52 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области выявлены две опасные автомобильные заправки. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону.

Автозаправка в Орске Oren.sledcom.ru

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенным организованной группой, возбуждено уголовное дело. По данным следствия, предприниматель во главе организованной группы оказывал услуги по заправке автомобилей топливом. АЗС расположены на улицах Союзной и Огнеупорной. Услуги представляли реальную опасность для жизни и здоровья граждан. На автозаправках использовалось оборудование, не соответствующее нормам и правилам пожарной безопасности.

«В настоящее время следователями производятся следственные действия, в том числе обыски, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — сказал старший помощник руководителя СУ СКР по Оренбуржью Радик Галимов.