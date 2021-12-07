Алжир, , 12:44 — REGNUM Власти Алжира предоставят финансовую помощь государству Палестина. По информации официальной алжирской газеты Al-Bilad, $100 млн будут направлены в качестве взноса Алжира в бюджет Государства Палестина. Об этом заявил президент Алжира Абдельмаджид Теббун после встречи со своим палестинским коллегой Махмудом Аббасом.

Алжир Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, власти страны намерены предоставить 300 стипендий для палестинских студентов, желающих пройти обучение в алжирских университетах.

«Государство Алжир решило передать это документ, который включает выделение финансовой ссуды в размере ста миллионов долларов, моему брату, Его Превосходительству президенту Махмуду Аббасу, президенту Государства Палестина и Председателю Организации освобождения Палестины», — заявил Абдельмаджид Теббун.