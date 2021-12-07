Алжир, 7 декабря, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Власти Алжира предоставят финансовую помощь государству Палестина. По информации официальной алжирской газеты Al-Bilad, $100 млн будут направлены в качестве взноса Алжира в бюджет Государства Палестина. Об этом заявил президент Алжира Абдельмаджид Теббун после встречи со своим палестинским коллегой Махмудом Аббасом.

Иван Шилов ИА REGNUM Алжир

Кроме того, власти страны намерены предоставить 300 стипендий для палестинских студентов, желающих пройти обучение в алжирских университетах.

«Государство Алжир решило передать это документ, который включает выделение финансовой ссуды в размере ста миллионов долларов, моему брату, Его Превосходительству президенту Махмуду Аббасу, президенту Государства Палестина и Председателю Организации освобождения Палестины», — заявил Абдельмаджид Теббун.