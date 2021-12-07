Москва, , 11:51 — REGNUM В Госдуме видят конфликт интересов членов оперштаба по борьбе с коронавирусом и требуют проверки Следственного комитета России и Генеральной прокуратуры, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

Николай Коломейцев Duma.gov.ru

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«Нам стало известно, что Анна Юрьевна Попова (глава Роспотребнадзора — ред.) является соавтором патента на одну из вакцин, которую она же дает разрешение применять, на которую она же влияет на получение госзаказа и все патентообладатели получают 30% от госзаказа», — сказал депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев.

«Нам стало известно о том, что один из родственников руководителей оперштаба является совладельцем завода по производству тоже одной из самых распространенных вакцин, и мы будем настаивать на необходимости проверки не только лосей, я имею в виду СК и прокуратурой, но и проверки конфликта интересов, который выражается, по нашему мнению, в возможно коррупционной выгоде на десятки миллионов рублей», — рассуждает депутат.

Он обеспокоен тем, что здоровье людей ставиться в обратно пропорциональную зависимость от интересов чиновников, которые в принципе принимают решения о применении той или иной вакцины и какую производить, какую колоть и с какой периодичностью.