В Госдуме требуют проверки конфликта интересов в «антиковидном» оперштабе
Москва, 7 декабря, 2021, 11:51 — ИА Регнум. В Госдуме видят конфликт интересов членов оперштаба по борьбе с коронавирусом и требуют проверки Следственным комитетом России и Генеральной прокуратурой, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.
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»Нам стало известно, что Анна Юрьевна Попова (глава Роспотребнадзора — ред.) является соавтором патента на одну из вакцин, которую она же дает разрешение применять, на которую она же влияет на получение госзаказа и все патентообладатели получают 30% от госзаказа», — сказал депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев.
«Нам стало известно о том, что один из родственников руководителей оперштаба является совладельцем завода по производству тоже одной из самых распространенных вакцин, и мы будем настаивать на необходимости проверки не только лосей, я имею в виду СК и прокуратурой, но и проверки конфликта интересов, который выражается, по нашему мнению, в возможно коррупционной выгоде на десятки миллионов рублей», — рассуждает депутат.
Он обеспокоен тем, что здоровье людей ставится в обратно пропорциональную зависимость от интересов чиновников, которые в принципе принимают решения о применении той или иной вакцины и какую производить, какую колоть и с какой периодичностью.