Симферополь, 7 декабря, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Пост министра культуры Республики Крым займёт Татьяна Манежина, которая сейчас занимает должность первого замминистра. Об этом 7 декабря журналистам сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

Glava.rk.gov.ru Сергей Аксёнов

«Министром культуры станет Манежина Татьяна Анатольевна, решение принято», — сказал Сергей Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, прежний министр культуры Арина (Вера) Новосельская была задержана 18 ноября по обвинению в получении взятки в 25 млн рублей. В настоящее время по решению суда Новосельская находится в СИЗО. После ареста Новосельской Аксёнов заявил о её увольнении.

Татьяна Манежина работает в министерстве культуры Крыма с 2011 года, с 2017 года занимает пост первого заместителя министра культуры Республики Крым.