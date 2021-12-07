Абакан, , 11:50 — REGNUM В Хакасии 7 декабря прошло заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, его провёл в режиме ВКС находящийся в Москве глава региона Валентин Коновалов.

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На заседании сообщалось о том, что в Хакасии зафиксирован всплеск заболеваемости ОРВИ среди детей, увеличилась нагрузка на медучреждения.

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Коновалов поручил профильным министерствам и муниципалитетам оперативно подготовить предложения по дальнейшей организации образовательного процесса в республике. Рассматривается и вариант досрочных каникулах.

Также на заседании напомнили о том, что недавно в России зарегистрировали новый штамм коронавируса — «Омикрон».

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По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Татьяны Романовой, ведомство принимает все возможные меры для того, чтобы обезопасить жителей республики от нового штамма.

Романова подчеркнула, что для граждан, прибывающих в Хакасию из стран распространения нового штамма, предусмотрена 14-дневная изоляция. При появлении симптомов заболевания прибывшего госпитализируют в отдельный бокс. Если результат тестирования окажется положительным, пробы направят в ГНЦ ВБ «Вектор» для установления вида штамма. Контактные с больными или прибывшими из рисковых стран также подлежат изоляции или обсервации.

Добавим, в Хакасии нет пассажирского и грузопассажирского сообщения со странами, находящимися в группе риска. Однако с декабря обязательное ПЦР-тестирование будут проходить члены экипажей грузовых воздушных судов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии с начала 2021 года выявлено 33 322 носителя коронавируса.

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