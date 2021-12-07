Москва, 7 декабря, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительного финансирования регионам России на строительство и ремонт автодорог, сообщает 7 декабря сайт правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

Всего будет выделено более 3,1 млрд рублей. Из этой суммы 1,8 млрд рублей получит Татария на строительство первого этапа Вознесенского тракта в Казани. Дорога протяжённостью 12 км обеспечит выезд на федеральную трассу М-7 «Волга». Направленные средства помогут в 2021 году один из участков тракта и довести общую готовность до 17%.

Также свыше 1,2 млрд рублей направят в Оренбургскую область на ремонт дорог и объектов улично-дорожной сети в населённых пунктах. Общая протяжённость дорожного полотна, подлежащего ремонту, составит 58,6 км.

Также на ремонт и строительство дорог в 23 субъектах этим же распоряжением выделяется свыше 5,2 млрд рублей. В частности, средства получат Забайкальский край, Якутия, Белгородская, Волгоградская, Воронежская, Курганская, Пензенская, Сахалинская, Свердловская, Тульская, Ульяновская, Челябинская и Ярославская области.