Ханты-Мансийск, , 11:46 — REGNUM В Югре количество умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло 1787. Об этом 7 декабря сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сутками ранее число скончавшихся составляло 1771 — на 16 человек меньше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в ХМАО на 7 декабря подтвердили 91 279 случаев заражения коронавирусом, вылечились 84 098 человек.

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