Бухарест, , 11:45 — REGNUM Сотрудники управления по борьбе с коррупцией Румынии приступили к масштабной проверке контрольно-пропускного пункта «Борца-1» на румынско-венгерской границе. Об этом 7 декабря сообщил бухарестский телеканал Digi24.

Граница

Согласно официальной информации, акция проводится в рамках спецоперации «Чистые руки», направленной на искоренение взяточничества и злоупотреблений служебным положением в государственных структурах. Указанная проверка началась 7 декабря в 05:00 часов утра по местному времени (06:00 мск) в казармах румынских пограничников, а также в штабе пограничной полиции в городе Борца.

Детали операции не разглашаются. По оперативным данным, следователи располагают сведениями о преступной деятельности некоторых румынских пограничников и таможенников, выдававших поддельные документы на пересечение Шенгенской зоны.

В связи с акцией автомобильное движение на КПП «Борца-1» было полностью блокировано как на въезде в Румынию, так и на выезде из этой страны. Транспортный поток направлен на альтернативные пограничные пункты.