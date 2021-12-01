Петропавловск-Камчатский, 1 декабря, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Порядка 150 жителей Камчатского края намерены участвовать в чемпионате движения «Ворлдскиллс Россия». Мероприятие будет проходить с 7 по 12 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Brungildakarlovna WorldSkills

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Заседание рабочей группы по развитию движения «Ворлдскиллс Россия» прошло под руководством заместителя председателя правительства Камчатки Виктории Сивак.

Соревновательных площадок для молодых профессионалов в крае станет больше. Будут открыты девять территорий для чемпионата, в том числе в профессиональных образовательных организациях края, в Камчатском выставочном центре, на базе КамчатГТУ и «Камчаттралфлота».

"В этом году чемпионат проходил по 15 основным компетенциям. Мы планируем расширить перечень компетенций, включив «Туризм» и «Визуальный мерчендайзинг». Таким образом, в 2022 году количество соревновательных компетенций увеличится до 17, соответственно, увеличится и количество участников. Также соревнования пройдут по 6 юниорским компетенциям и по 1 компетенции в конкурсе «Навыки мудрых», — рассказал руководитель регионального координационного центра WorldSkills Russia Владимир Штиф.

А для школьников Камчатки уже провели «уроки профессионализма». В них приняли участие около трёх тысяч детей из 43 школ.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Уфе завершился финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) — 2021, самого масштабного соревнования профессионального мастерства среди студентов колледжей и школьников. По результатам общекомандного зачёта победителем соревнований признана сборная Москвы. Второе место разделили команда хозяев и сборная Санкт-Петербурга.