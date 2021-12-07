Минск, 7 декабря, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Цветы к Монументу Победы в Минске возложил глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 7 декабря он сообщил на своей странице в социальной сети.

Дарья Антонова ИА REGNUM Возложение цветов

Глава республики напомнил, что у Башкирии и Белоруссии общая история и общие корни.

«Именно здесь, на этой земле, погибло большое количество воинов из Башкортостана ещё в то время, когда Россия отбивалась от нашествия Наполеона. Здесь погибли наши бойцы и во время Великой Отечественной войны, Беларусь первой приняла на себя удар фашистов», — отметил он, сообщив, что в Белоруссии сильна память о тех страшных временах.

Хабиров также отметил, что день в Минске он начал с возложения цветов к Монументу Победы.

«Светлая память героям! А нам всем — мирного неба», — написал он на своей странице в социальной сети.

Глава региона также напомнил, что привез в Белоруссию руководителей около 40 предприятий республики.

«У нас довольно тесное торгово-экономическое сотрудничество с Республикой Беларусь. Экономика этой страны нам интересна, как и ей интересна экономика Башкортостана. У нас долгие и эффективные взаимоотношения в области машиностроения, сельского хозяйства», — напомнил он, отметив, что в Белоруссию делегация из Башкирии прибыла, чтобы развивать и усиливать торгово-экономические отношения, а также для обмена культурным опытом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 6 декабря делегация Башкирии, которую возглавил глава республики Радий Хабиров, прибыла в Белоруссию.