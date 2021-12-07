Севастополь, , 11:44 — REGNUM Уголовное дело в отношении заместителя директора ГБУ «Севастопольский автодор» и мастера участка содержания автомобильных дорог того же учреждения направлено в суд, об этом сообщили 7 декабря в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Коррупция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Замглавы учреждения обвиняется по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, также ему и мастеру участка следствие вменяет статью о хищении имущества. Как полагает следствие, работник учреждения направлял рабочих учреждения, строительную технику, находящуюся на балансе предприятия по указанию замдиректора для строительства дома на принадлежащем ему участке в Балаклавском районе Севастополя. Также на участок было отправлено 10 тонн щебеночно-песчаной смеси, принадлежавших учреждению. Ущерб, причинённый «Севастопольскому автодору», оценивается 100 тыс. рублей.

Уголовное дело было возбуждено по материалам прокуратуры Гагаринского района Севастополя и УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, расследование велось следственным отделом по Гагаринскому району ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Гагаринский районный суд.