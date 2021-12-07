Берлин, 7 декабря, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Коалиционный договор, который создавался в течение нескольких месяцев, подписали лидеры Социал-демократической партии Германии, «Союза-90/"зеленых» и Свободной демократической партии страны. Мероприятие 7 декабря транслировали телеканалы страны.

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При этом указывается, что в коалиционном договоре 177 страниц и он является основой для будущего правительства страны не менее чем на четыре года.

Кроме того, как ожидается, новым канцлером странв Бундестаг 8 декабря утвердит социал-демократа Олафа Шольца. После этого новое правительство будет приведено к присяге, а члены правительства Ангелы Меркель, на данный момент являющиеся исполняющими обязанности, сложат свои полномочия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее назначенный канцлер ФРГ Олаф Шольц осудил массовые протесты скептиков коронавирусной инфекции в Германии.