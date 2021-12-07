Ставрополь, 7 декабря, 2021, 11:43 — ИА Регнум. В Ставропольском крае закупили современные системы мониторинга уровня глюкозы в крови для детей, больных сахарным диабетом. Край стал первым субъектом в России, который обеспечит всех нуждающихся детей такими системами, сообщили 7 декабря в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Doctordiabet.ru Детский диабет

Всего на Ставрополье проживают около 900 детей, получающих инсулинотерапию и нуждающихся в постоянном контроле сахара в крови. По решению властей региона денежные средства на закупку систем мониторинга глюкозы были сэкономлены за счет отмены традиционных празднований дней городов и сел в 2021 году. Торжества отменили из-за ситуации с коронавирусом, а денежные средства по предложению губернатора Владимира Владимирова направили на лечение больных сахарным диабетом детей.

В настоящее время закупленные аппараты уже распределяются в соответствии с потребностями по населенным пунктам Ставрополья. Получить их смогут родители детей в специально определенных аптеках. После обучения родителей принципам мониторирования, системы начнут использоваться по назначению.

Читайте также: На Ставрополье направят сэкономленные деньги детям с сахарным диабетом