Кострома, , 11:50 — REGNUM Власти Костромской области приняли часть требований предпринимателей, пострадавших от введения QR-кодов в общественных местах. Об этом сообщает администрация региона.

Закрытый магазин Наталья Груздева © ИА REGNUM

Напомним, на данный момент пропускная система действует в кинотеатрах, общепите, торговых центрах, непродовольственных магазинах. Требования касаются танцевальных студий, бань и саун, спортзалов, парикмахерских, детских развлекательных аттракционов и кружков. Изначально предполагалось, что мера будет действовать до 1 декабря текущего года, однако её продлили ещё на два месяца — до 1 февраля 2022 года.

Бизнесмены заявили о снижении проходимости и потере выручки и выработали ряд предложений. Они попросили власть отменить пропуск посетителей по QR-кодам в торговых центрах в будние дни, снять ограничения на работу общепита в ночное время при условии вакцинации 80% сотрудников. Также бизнесмены требовали продумать снижение налоговой ставки по упрощенной системе налогообложения и обсудить льготы на аренду государственного имущества.

Часть предложений была поддержана. Администрация пообещала предпринимателям перенести платежи за аренду госимущества на конец 2022 года. Чиновники согласились на 20% снизить налог на имущество для собственников коммерческой недвижимости, предоставлявшим скидки арендаторам в ноябре 2021 — январе 202 годов. Кроме этого, в думу региона будет внесен проект закона о снижении ставок по УСН для пострадавших отраслей на 2022 год. Ответ на вопрос о частичной отмене QR-кодов власти дадут на этой неделе.

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