Ереван, , 11:42 — REGNUM Большинство депутатов парламента Армении 7 декабря проголосовали против включения в повестку заседания заявления по планируемой делимитации и демаркации границы с Азербайджаном. Трансляцию из зала заседаний ведёт пресс-служба законодательного органа.

Зал пленарных заседаний парламента Армении © Photolure

«Власти делают все, чтобы эти вопросы обсуждались в закрытом режиме, а не публично», — заявил, выступая в парламенте глава оппозиционной фракции «Армения», экс-министр обороны Сейран Оганян.

Он отметил, что процесс делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы проходит «фактически» в одностороннем порядке, что несёт угрозу для Армении. Оганян также потребовал от властей не делать таких шагов в вопросах границы, которые бы навредили Нагорному Карабаху.

Стоит отметить, что оппозиционные партии Армении в последнее время требуют от премьер-министра республики Никола Пашиняна раскрыть детали готовящихся договорённостей Еревана и Баку по границе. Главу армянского правительства подозревают в подготовке «сдачи» территорий Азербайджану. В Ереване в связи с этим проходят акции протеста.

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