Москва, , 11:39 — REGNUM Больше всего жителей России нервирует повышение цен на продукты питания (50%), увеличение стоимости бензина (17%) и рост тарифов ЖКХ (11%). Об этом свидетельствует исследование рекрутингового агентства Superjob.ru.

Цены на продукты Иван Шилов © ИА REGNUM

Также граждан раздражает рост цен на транспорт (5%), на медицину и лекарства (4%). на товары для дома и бытовую химию (по 3%). По 2% считают неприемлемым повышение стоимости квадратного метра, удорожание стройматериалов, одежды и обуви.

Недовольны повышением цен вообще на всё 25% опрошенных. Только 4% спокойно относятся к росту цен на товары и услуги. Их аргументы — «естественные экономические процессы»; «инфляция, ничего не поделаешь».

Опрос проведен 29 ноября — 6 декабря 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 392 населенных пунктах.

ИА REGNUM ранее сообщало, жителям РФ грозит подорожание по всем продуктам питания, заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

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