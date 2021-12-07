Стокгольм, , 11:42 — REGNUM «Либералы» не поддержат инициативу «Зеленых» по отмене снижения налога на бензин и дизельное топливо в Швеции. Об этом 6 декабря сообщила радиостанция Sveriges Radio.

Бензин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Однако решение партии не принять «перчатку» от «Зеленых» не такое простое на первый взгляд — «Либералы», действительно, выступают против снижения налога на бензин, однако данная мера предусмотрена принятым бюджетом правой оппозиции, частью которого они являются.

Таким образом, члены партию ссылаются на многолетнюю практику в риксдаге: если в парламенте бюджет принят большинством, то нельзя выступать против реализации предусмотренной этим же бюджетом отдельной меры, даже если вокруг одного конкретного вопроса формируется парламентское большинство.

«Я не думаю, что избиратели в восторге от недавних событий в риксдаге, и поэтому «Либералы» не будут способствовать еще большему хаосу», — заявила радиостанции представитель партии по налоговой политике Гулан Авчи.