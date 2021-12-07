Панама, , 11:37 — REGNUM Процесс восстановления образовательного сектора в Панаме включает в себя возвращение в классы, и этот процесс в настоящее время идет ускоренными темпами. Об этом заявила министр образования Панамы Маруха Гордей, сообщает Prensa Latina.

Индейцы Панамы Ayaita

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По данным министерства, к 7 марта 2022 года, дате начала нового учебного года, около 1700 школ готовы на базовом уровне, что составляет 80% по всей стране. Для учеников, в чьих учебных заведениях нет необходимых условий, занятия будут проводиться в торговых центрах и альтернативных помещениях.

В свою очередь, Кармен Апарисио, директор отдела экологического просвещения министерства образования, предупредила о важности соблюдения мер безопасности в связи с пандемией COVID-19, хотя, по ее словам, учреждение провело обучение для учителей, учащихся и их семей.