Петропавловск-Камчатский, 3 декабря, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Губернатор Камчатки Владимир Солодов рассказал о готовности к прохождению отопительного сезона — топливом регион полностью обеспечен, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Minprir.kamgov.ru Владимир Солодов

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«Срок устранения аварий на Камчатке находится на хорошем уровне, в пределах трёх часов — показатель выше среднероссийских значений. Также выше значений по России и готовность муниципальных образований к отопительному сезону: 90% получили паспорта готовности в срок, по остальным акты готовности сейчас получены. Полностью обеспечен завоз топливно-энергетических ресурсов, в труднодоступных районах завершается на этой неделе завоз угля, дизельное топливо получено в полном объёме», — сказал Владимир Солодов.

Все объекты социальной сферы и все жилые дома подключены к системе теплоснабжения.

Для обеспечения безаварийного прохождения отопительного сезона выполнены все запланированные работы. Отремонтировано 25,59 км ветхих сетей, в том числе 12,6 км тепловых сетей, 6,52 км — водопроводных, 1,71 км — канализационных и 4,76 км — электрических.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки Владимир Солодов выступил с обращением к правительственной комиссии по региональному развитию РФ по поводу получения компенсации регионом межтарифной разницы, образовавшейся в связи с переходом с газа на мазут ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.