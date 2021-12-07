Оренбург, , 11:37 — REGNUM В Оренбурге задержан адвокат областной коллегии адвокатов. Он подозревается в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Уголовное дело

Преступление выявлено во взаимодействии с УФСБ России по Оренбургской области. Сотрудники этого ведомства оказывают оперативное сопровождение в рамках следствия.

По версии следствия, адвокат и двое соучастников, уголовное дело в отношении которых возбуждено ранее, выманили у доверчивой клиентки более 10 млн рублей. При этом злоумышленники заверили женщину, что деньги пойдут на решение вопросов в пользу ее сына, отбывающего наказание в исправительном учреждении по приговору суда.

В ближайшее время адвокату предъявят обвинение. Следователь ходатайствует о заключении задержанного под стражу.