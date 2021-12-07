Ухань, Китай, 29 апреля, 2020, 04:06 — ИА Регнум. В провинции Хубэй в центральной части Китая не выявлено новых случаев заболевания COVID-19, сообщает 29 апреля агентство Синьхуа.

Кроме того, как сообщили в провинциальной комиссии здравоохранения, ни одного нового подтвержденного случая гибели от опасной инфекции не выявлено в регионе. Ранее Хубэй считался эпицентром эпидемии нового коронавируса и до сих пор остается самым пострадавших от нее регионом. Однако, на текущий момент, все пациенты с COVID-19 в Хубэе были вылечены.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Китае выявлено 22 случая заболевания COVID-19. Из них 21 случай — у приезжих в Китай из-за рубежа и лишь один местный. Еще 23 человека покинули госпитали по выздоровлению.