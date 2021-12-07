Стокгольм, , 11:42 — REGNUM «Христианские демократы» полностью поддерживают угрозу вынести вотум недоверия новому министру Швеции по вопросам климата и окружающей среды Аннике Страндхелл, если она не решит вопрос с окончательным захоронением ядерных отходов. Об этом 6 декабря сообщил телеканал SVT.

Флаг Швеции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Напомним, что ранее «Либералы» пригрозили инициировать процедуру вынесения вотума недоверия Страндхелл, если она не представит предложения по данному вопросу до 13 декабря.

Лидер «Христианских демократов» Эбба Буш написала у себя в Twitter, что ее партия поддерживает требование лидера «Либералов» Нямко Сабуни:

«Мы поддерживаем требование Сабуни о том, чтобы Анника Страндхалл приняла решение по вопросу окончательного захоронения ядерных отходов до наступления Дня святой Люсии. Если она этого не сделает, мы готовы поддержать вынесение вотума недоверия к министру».