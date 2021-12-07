Стокгольм, 7 декабря, 2021, 11:42 — ИА Регнум. «Христианские демократы» полностью поддерживают угрозу вынести вотум недоверия новому министру Швеции по вопросам климата и окружающей среды Аннике Страндхелл, если она не решит вопрос с окончательным захоронением ядерных отходов. Об этом 6 декабря сообщил телеканал SVT.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Швеции

Напомним, что ранее «Либералы» пригрозили инициировать процедуру вынесения вотума недоверия Страндхелл, если она не представит предложения по данному вопросу до 13 декабря.

Лидер «Христианских демократов» Эбба Буш написала у себя в Twitter, что ее партия поддерживает требование лидера «Либералов» Нямко Сабуни:

«Мы поддерживаем требование Сабуни о том, чтобы Анника Страндхалл приняла решение по вопросу окончательного захоронения ядерных отходов до наступления Дня святой Люсии. Если она этого не сделает, мы готовы поддержать вынесение вотума недоверия к министру».