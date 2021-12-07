Москва, , 11:40 — REGNUM Киносети «Синема Парк», «Формула кино», «Киномакс», «Каро» и «Синема Стар» отказались от выпуска в прокат киноленты «Ёлки 8». Об этом 7 декабря пишет «КоммерсантЪ».

Постер к фильму «Ёлки 8» Телеграм-канал «Кинопоиск»

По данным СМИ, причиной отказа стала дата премьеры картины в цифровом формате. «Ёлки 8» должна выйти в кинотеатрах 16 декабря 2021 года, а всего через 14 дней она будет доступна на платформе ivi. По мнению представителей киносетей, это не позволит им собрать необходимую выручку с продажи билетов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в съёмках фильма «Ёлки 8» приняли участие телеведущий Иван Ургант, комик Сергей Светлаков, исполнители Ольга Бузова и Филипп Киркоров, блогер Евгений Кулик и многие другие. Заглавным саундтреком к картине стала песня Киркорова «Раненый».

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