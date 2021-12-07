Ярославль, , 11:49 — REGNUM 16-летнего подростка из посёлка Каменники Ярославской области задержали сотрудники УФСБ России. Его подозревают в незаконном изготовлении и хранении взрывчатки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области.

Самодельное взрывное устройство, найденное при обыске Yaroslavl.sledcom.ru

«Установлено, что в период до 5 декабря 2021 года подозреваемый, являясь участником «закрытых» чатов мессенджера «Telegram», объединяющих радикально настроенных граждан, призывающих к насильственным действиям в отношении представителей органов власти и правопорядка, находясь по месту жительства в поселке Каменники Рыбинского района Ярославской области, из заранее приобретенных химических веществ самостоятельно изготовил взрывчатое вещество — триперекись ацетона, которое впоследствии незаконно хранил по месту проживания», — сообщили в СКР.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям — незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ и незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.