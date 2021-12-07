Кош-Агачский район, Алтай, 7 декабря, 2021, 11:35 — ИА Регнум. На Алтае 7 декабря в 06:02 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 3,1. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Zeml.info Землетрясение

Эпицентр сейсмособытия располагался на территории Кош-Агачского района, в 26−27 км от населённых пунктов Акташ и Чибит.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3.5 балла по оценке MSK-64.