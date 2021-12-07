С пляжей острова Бали вывезли 50 тонн мусора
Джакарта, 7 декабря, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Сотрудники службы окружающей среды и гигиены на острове Бали в Индонезии собрали груды мусора, которые загрязнили береговую линию острова, сообщает CNN Indonesia.
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Бали
За неделю удалось собрать около 50 тонн мусора на пляжах Куты, Легиана, Семиньяка и Джимбарана.
Для очистки пляжа мобилизовали 350 человек.
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