Джакарта, 7 декабря, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Сотрудники службы окружающей среды и гигиены на острове Бали в Индонезии собрали груды мусора, которые загрязнили береговую линию острова, сообщает CNN Indonesia.

RetinaCreative Бали

За неделю удалось собрать около 50 тонн мусора на пляжах Куты, Легиана, Семиньяка и Джимбарана.

Для очистки пляжа мобилизовали 350 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии ввело запрет на новогодние празднования.