Вашингтон, , 11:43 — REGNUM США и их союзники в Европе рассматривают возможность введения новых ограничений против России, которые коснутся в том числе конвертации валют. Об этом сообщает 7 декабря агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

Доллар. Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Попасть под новые санкции могут некоторые крупнейшие российские банки и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Новые меры предлагается ввести в случае «нападения России на Украину».

Такой вариант воздействия, отмечено в публикации, президент США Джо Байден может изложить своему российскому коллеге Владимиру Путину в ходе переговоров 7 декабря. При этом, по мнению США и союзников, самая жёсткая мера — это отключение России от системы SWIFT, однако от неё сильно пострадают российские граждане.

«Поэтому официальные лица больше склоняются к лишению возможности конвертации рубля в доллар, евро и британский фунт», — отмечает агентство.

Среди других возможных мер рассматривается запрет на вложения в российский госдолг на вторичном рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры Путина и Байдена в формате онлайн должны начаться 7 декабря в 18:00 мск.

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