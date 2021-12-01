Петропавловск-Камчатский, 1 декабря, 2021, 11:32 — ИА Регнум. В Камчатском крае в акции «Сохраним лес» в 2021 году приняли участие более 400 жителей региона. Были высажены ели и голубые ели, лиственницы, каменные берёзы, рябины и сосны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря в пресс-службе правительства Камчатки.

«Сохраним лес» Всероссийская акция «Сохраним лес»

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По информации регионального агентства лесного хозяйства, в акции приняли участие более 400 человек и все муниципалитеты края. Приоритетно молодые деревья высаживали там, где лес ранее погиб от пожара или от вредителей. Эти мероприятия проводились в рамках нацпроекта «Экология».

"В этом году в акции поучаствовали на 200 тысяч человек больше, чем в прошлом. Выросло число участников из волонтерских организаций и корпоративных волонтеров. Все это говорит о том, что интерес к акции растёт, ее роль в лесовосстановительной деятельности становится все более заметной», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Аноприенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в мероприятиях по высадке деревьев по всей стране приняли участие 1 миллион 300 тысяч человек из всех 85 регионов России. Всего на интерактивной карте проекта на сайте сохранимлес. рф в 2021 году было зарегистрировано свыше четырех тысяч точек высадок.