Санкт-Петербург, 7 декабря 2021, 11:37 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали только что уволенного с должности главы администрации Калининского района Ивана Громова, в его квартире и в здании районной администрации идут обыски. Об этом 7 декабря ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.
Напомним, Иван Громов был назначен на место главы Калининского района всего около месяца назад. До этого он порядка пяти лет возглавлял Петроградский район Петербурга.
Вечером 6 декабря, по окончании рабочего совещания губернатора Александра Беглова с членами правительства Санкт‑Петербурга, Громов подал заявление об увольнении с этой должности по собственному желанию, которое сразу же было удовлетворено. В данный момент администрацию района возглавляет заместитель главы Наталья Янус.
Как подтвердил источник ИА REGNUM, сейчас оперативники ведут обыски в администрации Калининского района.
По данным издания «Фонтанка», следственные действия ведутся в рамках уголовного дела по части четвертой статьи 159 УК — «Мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения».