Санкт-Петербург, 7 декабря, 2021, 11:37 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержали только что уволенного с должности главы администрации Калининского района Ивана Громова, в его квартире и в здании районной администрации идут обыски. Об этом 7 декабря ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

Gov.spb.ru Экс-глава Калининского района Петербурга Иван Громов

Напомним, Иван Громов был назначен на место главы Калининского района всего около месяца назад. До этого он порядка пяти лет возглавлял Петроградский район Петербурга.

Вечером 6 декабря, по окончании рабочего совещания губернатора Александра Беглова с членами правительства Санкт‑Петербурга, Громов подал заявление об увольнении с этой должности по собственному желанию, которое сразу же было удовлетворено. В данный момент администрацию района возглавляет заместитель главы Наталья Янус.

Как подтвердил источник ИА REGNUM, сейчас оперативники ведут обыски в администрации Калининского района.

По данным издания «Фонтанка», следственные действия ведутся в рамках уголовного дела по части четвертой статьи 159 УК — «Мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения».