Екатеринбург, , 11:29 — REGNUM В Екатеринбург доставили почти 10 тысяч контрафактных детских конструкторов. Игрушки прибыли из Владивостока, сообщили в Уральском таможенном управлении.

Конструктор Лего andraberila

По прибытии на грузовой терминал контейнер с товаром отправили на досмотр. Сотрудники таможни определили, что товар является поддельным. Согласно декларации, игрушки были изготовлены в Китае.

На 9972 набора наложили арест. Возбуждено дело об административном правонарушении. Предпринимателю грозит конфискация товара и штраф.