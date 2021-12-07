Москва, 7 декабря, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Роспуска Минтруда потребовал депутат Госдумы от СРЗП Олег Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

Duma.gov.ru Олег Нилов

«Нужно принимать решение, если будет на то политическая воля у Государственной думы требовать роспуска этой организации. Ставить нужно туда человека, который будет отстаивать интересы трудящихся, пенсионеров», — отметил Нилов.

При этом парламентарий уверен, что со сменой министра ничего не изменится, например, экс-министр Максим Топилин сейчас является депутатом Госдумы.

«Сейчас Котяков, его можно поменять, ничего не изменится, все это министерство создано не знаю для чего, но только не для защиты интересов трудящихся и не для социальной защиты граждан России», — отметил Нилов.

По его убеждению, министерство «демонстрирует такие благие намерения, а раз за разом проводит антинародные вредительские реформы — чего стоит пенсионная реформа».

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