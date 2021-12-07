София, , 11:26 — REGNUM В Софии начался завершающий этап консультаций переговоров по формированию нового правительства Болгарии с участием президента страны Румена Радева. Об этом 7 декабря пишет софийское издание «Дума».

Румен Радев Rumenradev.org

По официальным данным, на сегодня назначены переговоры Р. Радева с представителями партий «Есть такой народ», «Демократическая Болгария» и «Возрождение».

Предполагается, что делегаты от этих сил представят главе государства собственное видение развития политической и экономической ситуации в стране на предстоящие 4 года.

«Я искренне рад тому обстоятельству, что между указанными партиями нет принципиальных разногласий относительно курса нового кабинета министров и распределения должностей в нем», — отметил президент Болгарии.

Напомним, ранее Р. Радев провел консультации с лидерами партии «Продолжаем перемены», ставшей лидером парламентской избирательной гонки 14 ноября нынешнего года. Как ожидается, список кабмина Болгарии будет обнародован в течение ближайших двух недель.