Козельск, Калужская область, , 11:37 — REGNUM В Козельском районном отделении судебных приставов на исполнении находится судебное решение о взыскании с жителя районного центра алиментов в пользу 13-летнего сына, сообщил 7 декабря корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

«Портрет» злостного неплательщика алиментов Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области

В течение нескольких лет гражданин по-разному исполнял свои родительские обязательства — сначала добросовестно и в полном объеме платил денежные средства, затем стал копить небольшие задолженности, периодически их оплачивая. Однако в последнее время мужчина почти совсем перестал выплачивать алименты. В результате к ноябрю 2021 года его долг по алиментским платежам достиг 370 тысяч рублей. В рамках принудительного исполнения судебными приставами к неплательщику и его имуществу были применены все возможные ограничительные и запретительные меры. Одной из них стало наложение ареста на принадлежащий должнику земельный участок площадью 1500 кв. м. в городе Козельске.

«Возможность потери недвижимости положительно повлияла на мужчину, который для того, чтобы снять арест с недвижимости, погасил 370 тысяч рублей алиментного долга. На данный момент удержание ежемесячных алиментных платежей производится из дохода должника. Исполнительное производство будет находиться на контроле у судебных приставов отделения», — отметил Артём Залогин.

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