Петропавловск-Камчатский, 1 декабря, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Камчатский фонд поддержки предпринимательства выделил для самозанятых граждан в 2021 году более 7 млн рублей. Эти средства были предоставлены жителям региона в виде микрозаймов на сумму до 500 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря в пресс-службе правительства края.

Самозанятый

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Кредиты оформлены под 5% годовых и выдавались на срок до двух лет. Деньги получили 16 предпринимателей. Направить деньги можно на приобретение основных и пополнение оборотных средств. Займы выдаются при условии отсутствия долгов в бюджеты и при наличии залога или поручителя.

«Предоставление займов осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Согласно проекту в 2021 году необходимо покрыть микрозаймами затраты самозанятых в объеме не менее 5,5 млн рублей. По состоянию на текущую дату результат перевыполнен уже на 28%», — рассказала начальник отдела развития предпринимательства Мининвестиций Камчатского края Наталья Делемень.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о «ремонте» службы занятости предполагает финансовую помощь самозанятым. Переквалификация безработных в самозанятых, в том числе помощь в регистрации и оказание первичной финансовой помощи для организации дела, тоже становится полномочием службы занятости.