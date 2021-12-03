Петропавловск-Камчатский, 3 декабря, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Губернатор Камчатки Владимир Солодов выступил с обращением к правительственной комиссии по региональному развитию РФ по поводу получения компенсации регионом межтарифной разницы, образовавшейся в связи с переходом с газа на мазут ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Пресс-служба губернатора Камчатского края Владимир Солодов, губернатор Камчатского края

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«Обратился за помощью из федерального бюджета для компенсации межтарифной разницы в связи с переходом с газа на мазут котельных ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в Петропавловске-Камчатском. Меня в правительстве поддержали. В ближайшее время должны быть выделены средства, которые помогут компенсировать дополнительные расходы, которые возникли в бюджете Камчатского края в силу объективных причин», — сказал Владимир Солодов.

Отмечается, что ещё в 2020 году Камчатка столкнулась с дефицитом природного газа на месторождениях. Пришлось снова переводить ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в Петропавловске на завозной мазут, что повлекло дополнительные расходы на топливо в размере 1,6 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, первые станции для заправки газомоторным топливом построят в Уссурийске.