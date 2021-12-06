Петропавловск-Камчатский, 6 декабря, 2021, 11:03 — ИА Регнум. На Камчатке активным добровольцам и волонтёрам до конца года вручат нагрудные знаки «За доброе сердце», об этом на еженедельном оперативном совещании 6 декабря заявил губернатор края Владимир Солодов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Волонтер

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Глава региона поздравил добровольцев с Днм волонтёра, который в России отметили 5 декабря.

«Мы знаем, какое значение добровольчество имеет в современном обществе. Отмечу, что в крае волонтёрское движение также активно развивается. На портале Добро.ру у нас зарегистрировано более шести тысяч волонтёров и 200 волонтёрских организаций. Сейчас во время пандемии и борьбы с коронавирусной инфекцией большую работу проводил волонтёрский штаб #МыВместе, члены которого доставляют лекарства амбулаторным больным, оказывают помощь в покупке продуктов нуждающимся жителям региона, развозят горячие обеды и т.д. Хочу поздравить сегодня всех причастных к волонтёрству, всех, кто занимается добровольчеством», — сказал Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава комитета Госдумы по делам молодёжи Артём Метелев (фракция «Единая Россия») предложил меры поддержки волонтерского движения.