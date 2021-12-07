Пенза, 7 декабря, 2021, 11:45 — ИА Регнум. В Пензе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2022 году на ремонт дорог направят более 500 млн рублей. В перечень объектов вошли 93 дороги общей протяженностью свыше 52 километров, сообщает городская администрация.

Ремонт дороги

По данным мэрии, наиболее масштабные работы запланированы на улицах Окружная и Кирова. Основной объем проведут в частном секторе. Тротуары отремонтируют на улицах Лозицкой, Собинова, Беляева, Циолковского, Ватутина и других.

По всем объектам уже заключили пять муниципальных контрактов. Ремонтные работы будут выполнять пензенские подрядчики ООО «Мостдорстрой», ООО «Автодорога», ООО «Пензадорстрой» и ООО «Дорожный строитель».

Отмечается, что перечень дорог, подлежащих ремонту в 2022 году, сформировали по результатам обследования, на основании обращений жителей и организаций, а также по транспортной доступности социально значимых учреждений.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе в 2021 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 83 дороги и три тротуара.

Читайте также: В Пензенской области завершили дорожные работы по нацпроекту

Читайте также: В Пензе по нацпроекту отремонтировали более 80 дорог