Сеул, , 11:19 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 51 353 человека. Об этом 7 декабря сообщает DongA Science со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 00:00 7 декабря в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 42 733 049 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 83,2%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 65 123 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 41 410 206 человек. Уровень полной вакцинации составил 80,6%.

«Бустерную» дозу получили 283 794 человека. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 4 242 449 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 4954 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 482 310.

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