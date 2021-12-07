Москва, , 11:19 — REGNUM Летали на самолётах в последние 2−3 года 71% жителей России. Понравилась работа российских аэропортов 89% граждан. Определённо понравилась 42%, скорее понравилась 47%. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Аэропорт Дмитрий Кобзев © ИА REGNUM

Прежде всего, респонденты оценили положительно и отметили внимание и вежливость персонала (28%), чистоту и порядок в помещениях (20%), отметили комфорт и отсутствие очередей (по 15%), хорошую организацию пассажиропотока (11%).

Недовольны аэропортами в России лишь 8% граждан. Среди негативных причин: грубое отношение к пассажирам (34%), плохой ремонт в здании аэропорта (23%), нехватка мест (22%), старые самолеты (14%), долгая дорога до аэропорта (13%), высокие цены в аэропорту и большое скопление людей (по 10%).

Опрос по телефону проведен 30 ноября 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM ранее сообщало, в рамках проекта «Великие имена России» 45 аэропортам России присвоены имена выдающихся соотечественников.

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