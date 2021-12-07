Башкирия, 28 декабря, 2006, 17:50 — ИА Регнум. Сегодня, 28 декабря, в Башкирии состоялось одно из первых судебных слушаний в отношении Учредителя ООО "Афганец" Ильгиза Ишамчурина. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве (статья 159 УК РФ), так как он подозревается в умышленной передаче ветеранам войны в Афганистане проданных квартир под видом государственной программы обеспечения жильем воинов-интернационалистов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что семья одного из "афганцев" уже лишилась крыши над головой. По этому поводу шестеро ветеранов войны в Афганистане в Уфе проводили голодовку в знак протеста против их выселения из единственного в Башкирии дома, построенного специально для воинов-интернационалистов.

6 декабря, в Уфе произошел силовой захват квартиры ветерана войны в Афганистане Рамзита Шамсутдинова со стороны второй претендентки на жилплощадь Рамзии Газимовой. Квартира была занята, когда членов семьи воина-интернационалиста не было дома. Была взломана входная дверь и около нее выставлен наряд охранного агентства "Волкодав", который не впускал в квартиру жену Шамсутдинова. В результате захвата семья ветерана войны в Афганистане осталась на улице. Супруга Шамсутдинова не смогла даже забрать из дома личные вещи. Приехавшие на место милиционеры оставили конфликт на разрешение сторонам.

Шамсутдинов вместе со своей семьей проживал в выделенной ему квартире с 2004 года. Дом был специально построен для "афганцев" с немалым участием бюджетных средств. После того как квартира была заселена семьей "афганцев", ее повторно продали жительнице Нового Уренгоя Зульфие Салиховой, которая впоследствии перепродала ее Газимовой. Ни первая, ни вторая совладелицы жилья до недавнего времени в нем не появлялись. Вопрос о праве собственности решается сейчас в Верховном суде РБ. В Уфе под угрозой выселения находятся восемь семей ветеранов войны в Афганистане. Они получили жилье по государственной программе решения жилищных проблем воинов-"афганцев", но сейчас могут оказаться на улице, так как на каждую спорную квартиру претендуют по 2-3 хозяина.

"В Кировский районный отдел Уфы Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по республике Башкортостан поступил исполнительный лист, выданный на основании вступившего в законную силу решения Кировского районного суда Республики Башкортостан от 5 мая 2006 года о выселении Шамсутдинова из квартиры без предоставления другого жилого помещения, который отвечал всем требованиям Федерального закона "Об исполнительном производстве", на основании которого судебный пристав-исполнитель вынес постановление о возбуждении исполнительного производства, - говорит главный судебный пристав Башкирии Зариф Байгускаров. - Данный исполнительный лист предъявлен взыскателем Газимовой, согласно свидетельства о государственной регистрации прав от 25 марта 2005 года выданного Главным управлением Федеральной регистрационной службой по Республике Башкортостан являющейся собственником данного жилого помещения. Судебный пристав-исполнитель при совершении исполнительных действий, предусмотренных Федеральным законом "Об исполнительном производстве", уведомил должника и предоставил срок для добровольного исполнения вступившего в законную силу решения суда. Вследствие неисполнения Шамсутдиновым решения суда, судебный пристав-исполнитель назначил принудительное выселение, согласно статье 75 Федерального закона "Об исполнительном производстве".

Спорный дом строился специально для "афганцев". Его возведение началось в 1991 году на бюджетные деньги, выделенные по программе государственной поддержки ветеранов локальных конфликтов. В ходе строительства денег из бюджета оказалось недостаточно, и возникла необходимость привлечь инвестиции. Для этого, часть квартир, которые предполагали отдать ветеранам, пришлось продать по договору долевого строительства другим гражданам. В результате доля государственных денег из всех бюджетов в общей стоимости дома составила 45%. 13 квартир спорных квартир были выделены по договору турецкой строительной фирме "Бают-Иншаат", которая завершала строительство, в счет оплаты выполненных работ. Однако продавать их фирма могла только после сдачи дома в эксплуатацию. По версии следствия, предприимчивый турок не стал дожидаться этого момента и реализовал жилье заранее, присвоив себе деньги соинвесторов в размере 8 миллионов рублей. По этому факту против него было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество), однако он был депортирован из России за нарушение паспортно-визового режима.

Сейчас заказчик строительства - МЖК "Афганец", который был преобразован впоследствии в ООО "Афганец" находится в стадии банкротства. Сами воины-интернационалисты требуют, чтобы возобновилось дело против гражданина Турции. "Окончательную судьбу квартир определит суд", - сказал прокурор Башкирии Сергей Хуртин, который взял ситуацию под личный контроль.