Киев, 7 декабря, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Имя мэра украинского города Полтавы попало в список «врагов Украины», публикуемый на скандальном сайте «Миротворец». Александра Мамая администраторы сайта признали 7 декабря «пособником террористов и российских оккупантов».

Иван Шилов Украина

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В базе данных скандального сайта Мамай оказался после своих заявлений о войне в Донбассе. По его словам, на украинской земле идёт война между братьями, но вместе с тем «воюют две сверхдержавы — это Соединенные Штаты Америки и Россия».

Администраторы «Миротворца» обвинили Мамая в «распространении кремлёвской пропаганды», участии в «гуманитарной агрессии» против Украины и в российских «пропагандистских мероприятиях». Ему припомнили членство в Партии регионов и поддержку бывшего украинского президента Виктора Януковича.

Как сообщало ИА REGNUM, Мамай ранее также посетовал, что электромеханический завод Полтавы, поставлявший продукцию на российский рынок, оказался на грани закрытия. Мэром Полтавы Мамая избрали в 2010 году, затем он дважды переизбирался.

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