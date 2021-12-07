Лос-Анджелес, США, 7 декабря, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Сильвестр Сталлоне снимется в новом сериале Тейлора Шеридана и Теренса Уинтера «Канзас-Сити». Об этом 7 декабря сообщает портал The Wrap.

Сильвестр Сталлоне

«Канзас-Сити» будет представлять собой драматическое шоу, премьера которого состоится на потоковом сервисе Paramount Plus. Издание отметило, что это будет первая постоянная роль Сталлоне в подобном телевизионном проекте. Тейлор Шеридан напишет сценарий «Канзас-Сити», Теренс Уинтер выступит в качестве шоураннера (главного продюсера) сериала.

Напомним, сейчас Сильвестр Сталлоне снимается в боевике «Неудержимые 4», премьера которого запланирована на 2022 год. Кроме того, в стадии постпроизводства находится картина «Самаритянин», в которой Сталлоне исполнит роль престарелого супергероя. Ожидается, что она также выйдет на экраны в 2022 году.