Москва, 7 декабря, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Завершилась регистрация участников киберспортивного турнира «Битва за науку». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Федерации компьютерного спорта Москвы 7 декабря.

Clément Grandjean Киберспорт

Почти 1350 студентов из России, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Киргизии подали свои заявки для участия в состязании, что делает его самым крупным студенческим кибертурниром в России. В течение восьми игровых дней участники будут бороться за призовой фонд в размере 1 млн рублей по двум видам программы — Dota 2 и League of Legends.

ИА REGNUM напоминает, что финал турнира «Битва за науку» пройдет в Москве, в LAN-формате 15 декабря 2021 года. Мероприятие проводит Министерство науки и высшего образования России при содействии Федерации компьютерного спорта города Москвы, университета «Синергия» и киберспортивного оператора GIG.ME.