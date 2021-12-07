Сана, , 11:41 — REGNUM Силы арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, нанесли серию ударов по городу Сана.

Йемен. Война Ibrahem Qasim

По информации йеменского проправительственного канала Belqees-TV, командование коалиции заявило о начале полномасштабной военной операции против отрядов повстанцев из движения «Ансаралла» (также известных как хуситы).

Под удар попали район президентского дворца, кварталы «Джабаль аль-Нахдин», «Каа аль-Кайди» и «Аль-Джарф» в столице Йемена.

Бомбардировки начались после того, как силы ПВО Саудовской Аравии перехватили баллистическую ракету и не менее пяти беспилотников, выпущенных с йеменской территории.

В штабе коалиции подчеркнули, что операция проводится в полном соответствии с нормами международного гуманитарного права.