Москва, , 11:17 — REGNUM В Москве полицейские задержали направлявшегося в одну из школ 18-летнего юношу, сообщает 7 декабря «Московский комсомолец» со ссылкой на источник.

Вход в школу Алексей Колчин © ИА REGNUM

Молодой человек написал в социальной сети «ВКонтакте» о намерении устроить в учебном заведении бойню. Комментарий обнаружили сотрудники департамента образования в ходе мониторинга.

СМИ уточняет, что юноша писал о планах устроить в школе 7 декабря теракт. Информация об этом была передана в правоохранительные органы. Молодого человека задержали на входе в учебное заведение. У него обнаружили пневматический пистолет, три ножа и три газовых баллончика. Проводится доследственная проверка.